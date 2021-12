PT pede mais tempo e Rui adia anúncio do secretariado

O anúncio que o governador eleito Rui Costa faria (PT), nesta quarta-feira, 10, do seu secretariado foi transferido para sexta-feira, 12. Motivo: na lista dos nomes indicados pelas várias correntes do PT, pelo menos seis são de deputados eleitos e potenciais candidatos a prefeito em 2016. Como Rui já avisou que não dará abrigo no governo a quem for se candidatar, o partido quer mais tempo para aprofundar e definir os nomes.

No grupo de prefeituráveis estão os deputados federais Nelson Pelegrino, Valmir Assunção e Jorge Solla, os três apontados por setores do PT como possíveis postulantes à prefeitura de Salvador. Também são citados para a prefeitura de Vitória da Conquista, os deputados Waldenor Pereira (federal) e Zé Raimundo (estadual), e para a prefeitura de Alagoinhas, o deputado estadual Joseildo Ramos.

Negando boatos de disputas internas ferrenhas, o presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, disse que a lista de nomes só não foi possível de ocorrer esta semana por conta da agenda de Rui fora da Bahia – foi a Paraíba, nesta terça, participar do encontro de governadores eleitos do Nordeste e a Brasília. Representantes da comissão política do partido, segundo ele, também estão em missão fora do Estado.

Anunciação informou que o partido volta a se reunir quinta à noite, quando todos os deputados que integram a Executiva do PT já estarão em Salvador, e, logo na manhã da sexta, encontra-se com Rui Costa.

"“Vou submeter uma lista mais filtrada de nomes para o governador avaliar, naquelas posições (secretarias) que já indicamos, quem ele pretende indicará como titular"”, comentou o dirigente. O PT ocupa, no atual governo, seis secretarias de estado.

Indagado se o arranjo que está sendo buscado no PT visa, ainda, dar cargos no governo a candidatos que saíram derrotados na última eleição –caso de Robinson Almeida –, Anunciação citou declaração do próprio Rui Costa: “"A lógica para montagem do primeiro escalão não vai ter como referência solucionar questões internas, para partidos resolverem o problema de seus suplentes"”.

