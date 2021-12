PT fecha questão pelo fim da reeleição

Reunidos na sala da liderança do PT na Assembleia Legislativa, horas antes do início da sessão que marcou a entrega dos diplomas pelos deputados estaduais eleitos em 5 de outubro, a bancada do PT e a comissão política do partido fecharam posição, na tarde de domingo, 1º, pelo fim da reeleição para a presidência da Casa. " É inegociável a tese do partido ser contrário à reeleição por período indefinido", afirmou em nota a direção do PT.

Setores do partido, que também confirmou a candidatura de Rosemberg Pinto (PT) ao posto, consideram, ainda que de maneira velada, a hipótese de a bancada petista não participar da eleição da Mesa Diretora, marcada para às 10 horas desta segunda-feira, 2, caso não seja pactuado pelo Parlamento o fim da "reeleição indefinida" para a presidência da Casa.

O argumento é que a quinta candidatura consecutiva do atual presidente, Marcelo Nilo (PDT) - que tem chances reais de sair vitorioso do processo -, seria "ilegítima" e "ilegal" por ferir a Constituição e de ir de encontro às manifestações por mais democracia no país e pela alternância nos postos de comando dos poderes.

É neste clima de disputa e desentendimento entre aliados do governo que os deputados da nova legislatura assumem seus mandatos, nesta segunda cedo, para em seguida elegerem os integrantes da Mesa Diretora - nove titulares e cinco suplentes.

Adin

O presidente do PT, Everaldo Anunciação, informou no final da reunião, que o partido, que tem a maior bancada da Assembleia, com 11 deputados, considera, inclusive, adotar um "posicionamento legal" para barrar a perpetuação na presidente da Assembleia.

Não está descartada, nas medidas legais, a coleta de assinaturas para ação de iniciativa popular visando uma emenda à Constituição Estadual ou até mesmo uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) no Supremo Tribunal Federal (STF).

O presidente da Assembleia, Marcelo Nilo, disse que é um direito do PT tomar a decisão política que melhor achar. Mas se a bancada petista não participar da votação de nesta segunda, interpreta Nilo, será "um desrespeito" com a democracia.

"Não creio que fiquem fora da Mesa Diretora, o que seria um fato inédito", disse o parlamentar, informando que reservou, na sua chapa, a quarta vice-presidência para o PT.

Sobre a reação dos petistas contrária à sua candidatura, o pedetista assinalou que a alternância do poder é um direito de todos. "Amanhã (segunda-feira) eu e o deputado Rosemberg Pinto vamos entrar (na disputa) com os mesmos direitos e os mesmos deveres", disse ele.

Indagado se acordaria o fim da reeleição antes do pleito desta segunda, lembrou que a reeleição não é um ato isolado do presidente, mas uma decisão do plenário. "Já levei o fim da reeleição em 2013 e sabe quem pediu para não votar? O deputado Rosemberg Pinto", disse ele.

Surpresa

Já o deputado Rosemberg Pinto nega rumores de desistência e sustenta que levará a sua candidatura até o fim. "Estou indo para a disputa entendendo que ele (Marcelo Nilo) não pode concorrer, porque a Constituição não permite sua reeleição", frisou. "Até agora, publicamente atendendo à legalidade constitucional, a única candidatura posta é a minha", afirma.

"Estou convicto da minha vitória. Marcelo acha que é proprietário dos deputados, mas terá uma surpresa".

