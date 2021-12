PT elege hoje presidentes de diretórios municipais

Petistas da Bahia participam neste domingo, 9, do Processo de Eleições Diretas (PED) para escolha dos presidentes dos diretórios municipais e dos 310 delegados que vão eleger a nova direção do partido na Bahia, durante o Congresso Estadual que ocorrerá em maio. Neste Congresso também serão eleitos os delegados que elegerão, em junho, a nova Executiva Nacional do PT.

Na Bahia, o PED municipal vai mobilizar cerca de 60 mil filiados em 308 cidades. Em Salvador mais de 15 mil petistas de 20 zonais estão aptos à comparecer às urnas das 9 às 17 horas. Disputam três candidatos: a estudante do curso de Saúde Coletiva da Ufba Danielle Ferreira, a Dani, que encabeça a chapa "Optei"; o ex-vereador de Salvador Gilmar Santiago, da chapa "Muda PT"; e o vice-presidente do Diretório Municipal, Paulo Mota, da "Força da Militância".

Em todo o País são 1,6 milhão de petistas que poderão participar do PED em 4.109 municípios. Ao todo, 62.748 filiados se apresentaram para concorrer às direções do PT para os próximos dois anos.

Para o partido, que saiu derrotado das eleições municipais de 2016 e sofre as consequências do impeachment de Dilma Rousseff e da Operação Lava Jato – que tornou réu vários petistas inclusive o ex-presidente Lula –,esta etapa do processo de renovação partidária do PED é considerada estratégica para o PT se reaproximar das bases e recuperar a militância que se distanciou do partido.

Renovação

Os três petistas que disputam o comando do partido em Salvador pregaram, em suas campanhas, a renovação na política partidária e uma maior identidade com a militância e os movimentos sociais (leia ao lado perfil e propostas dos candidatos).

Além de tentar convencer os filiados com propostas que prometem "reconstruir" e "fortalecer" o partido, os candidatos também apostam as fichas na rede de apoiadores para obter a vitória nas urnas.

A chapa do ex-vereador Gilmar Santiago, por exemplo, conta com a adesão do maior número de representantes da atual direção estadual. Estão com ele a vereadora Marta Rodrigues, a ex-vereadora Vânia Galvão, e os deputados federais Nelson Pelegrino, Afonso Florence, Jorge Solla, e o estadual Bira Corôa.

A candidata Dani tem como cabos eleitorais o deputado federal Valmir Assunção, o ex-presidente da Petrobras Sérgio Gabrielli , o presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, os vereadores Moisés e Suíca, e o suplente de deputado federal Emiliano José.

Já Paulo Mota entrou na disputa com o apoio majoritário de movimentos sociais, como o Coletivo de Entidades Negras (CEN) e de representantes das correntes OT (O Trabalho) e AE (Articulação de Esquerda).

Rui e Wagner

As duas maiores lideranças do PT na Bahia, o governador Rui Costa e o ex-ministro da Casa Civil e hoje secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaques Wagner, não se manifestaram publicamente sobre a disputa no PED.

Wagner não votará, hoje, porque estará em viagem para um encontro com empresários do Rio de Janeiro , nesta segunda-feira. O governador votará na Liberdade.

A TARDE apurou que Rui tem dito que o importante é o PT sair unido do PED, construir estratégias para fazer a transição até as próximas eleições e apresentar ao País alternativas para superar a crise política e econômica.

"O processo de discussão das candidaturas reativou o debate interno e a tendencia é sairmos fortalecidos para fazer as mudanças iniciadas por Lula". afirmou o presidente do Diretório Municipal do PT, Paulo Teixeira.

Para o presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, a meta do PED é construir as condições para 2018. "A volta de Lula à Presidência, a reeleição de Rui Costa ao governo e garantir uma vaga do Senado para Wagner".

