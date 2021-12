PT diz ter conta "derrubada" pelo Whatsapp por disparos de mensagens em massa

O Partido dos Trabalhadores (PT) afirmou que teve a conta que disparava mensagens no Whatsapp barrada pela empresa. De acordo com a sigla, a ação, sem justificativa, foi feita dia 26 de junho. A conta no aplicativo servia para distribuir informações e conteúdos a filiados.

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, afirmou ter pedido explicações a empresa responsável pelo Whatsapp, Facebook. Segundo o G1, sem dar exemplos, a empresa afirmou que diversas contas foram banidas por "disparos massivos", sem citar quais, quantas e a quem pertenciam.

"Constantemente, banimos contas por comportamentos abusivos: todo mês, mais de 2 milhões de contas são banidas globalmente. Estamos comprometidos em reforçar a natureza privada do serviço e manter os usuários protegidos contra abusos. Continuaremos a banir contas usadas para enviar mensagens em massa ou automatizadas e avaliaremos mais profundamente as nossas opções legais contra empresas que oferecem esses serviços, como fizemos no passado no Brasil", afirmou o WhatsApp.

