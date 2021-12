PT diz que Vaccari solicitou seu afastamento da tesouraria da sigla

O presidente do PT, Rui Falcão, informou nesta quarta-feira, 15, em nota, que o tesoureiro João Vaccari Neto, preso na manhã de hoje pela Polícia Federal, "solicitou seu afastamento" do cargo "por questões de ordem práticas e legais". Apesar do afastamento, a nota assinada por Rui mantém o discurso de "confiança na inocência de João Vaccari Neto", apontado por investigações da PF como operador de propina do PT no esquema de desvio de dinheiro da Petrobrás.

"Reafirmamos nossa confiança na inocência de João Vaccari Neto, não só pela sua conduta à frente da Secretaria Nacional de Finanças e Planejamento, mas também porque, sob a égide do Estado Democrático de Direito, prevalece o princípio fundamental de que todos são inocentes até prova em contrário", afirma Rui.

O presidente do partido classifica ainda como "injustificada" e "desnecessária" a prisão de Vaccari e informa que os advogados do tesoureiro estão apresentando um pedido de habeas corpus.

A decisão foi divulgada poucas horas depois de terminado o encontro que selou o destino do tesoureiro, entre Falcão e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após o acerto com Lula, a nota foi redigida em uma reunião entre Rui Falcão, o secretário de Comunicação José Américo Dias e o secretário-geral do partido, Romênio Pereira.

