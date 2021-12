PT deve definir em janeiro se apoia a Baleia Rossi na eleição da Câmara

O PT decidiu deixar para janeiro a decisão se apoia ou não a candidatura do deputado federal Baleia Rossi (MDB) ao comando da Câmara dos Deputados. Rossi é o candidato do atual presidente da casa, Rodrigo Maia (DEM) e o principal adversário do candidato de Jair Bolsonaro (sem partido), Arthur Lira (PP).

Em reunião da bancada federal nesta terça-feira, 29, o partido considerou que, antes de um anúncio oficial, Baleia ainda precisa se posicionar de forma mais assertiva sobre pautas e temas de interesse da oposição. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

A bancada petista pretende se reunir com Baleia até o final desta semana, por meio de uma videoconferência, para que, no início do próximo mês, feche uma posição. No bloco de apoio ao candidato do MDB, o PT é a sigla que apresenta mais resistências internas ao acordo.

O presidente da Câmara afirmou que o bloco de apoio a Baleia é um sinal forte sobre uma aliança de partidos de esquerda e centro para a sucessão presidencial de 2022. ​A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou entretanto, que as discussões sobre apoios na disputa legislativa não podem ser confundidas com a eleição presidencial de 2022. ​

"O PT dialoga para a eleição da Mesa da Câmara porque tem a maior bancada da Casa e responsabilidade com o país. Age para conter danos. Isso não se confunde com 2022. O projeto de país defendido pela esquerda confronta com a frente eleitoral de agenda neoliberal, que esquece do povo", escreveu nas suas redes sociais.

Caso o PT apoie Baleia, a expectativa de integrantes do partido é de indicar ou o posto de primeiro vice-presidente ou de primeiro secretário.

