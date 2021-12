PT desfila sem candidato e Rui evita falar sobre eleições

No primeiro ano em quase três décadas que o PT chega ao Desfile Cívico do 2 de Julho sem pré-candidato à prefeitura de Salvador, o governador Rui Costa foi evasivo e preferiu não comentar a corrida pela sucessão municipal.

Falando ser dia de comemorar a liberdade da Bahia e a Independência do Brasil neste sábado, 2, o governador concluiu o percurso entre a Lapinha e o Terreiro de Jesus, no Pelourinho, em cerca de uma hora e meia.

Mesmo pregando unidade para enfrentar a reeleição do prefeito ACM Neto, os três pré-candidatos aliados a Rui Costa ficaram com o governador no início do cortejo, mas fizeram o trajeto separados.

Enquanto a senadora Lídice da Mata (PSB), caminhou mais à frente, próxima ao governador, a deputada federal Alice Portugal (PC do B) e o deputado estadual Pastor Sargento Isidório (PDT) seguiram mais atrás no cortejo.

Apesar do anúncio de que o PT vai abrir mão de uma cabeça de chapa para apoiar um aliado, membros do partido (como o secretário estadual de Turismo, Nelson Pelegrino, e o deputado federal Jorge Solla) não descartam a possibilidade de um PT lançar um candidato.

Lídice admitiu a possibilidade de ser candidata e informou que uma reunião será feita nesta segunda-feira para que uma decisão seja tomada. "Nós precisamos discutir coisas que fazem parte da campanha, como a situação de armar composições de chapas proporcionais", disse.

Alice, que já tem o apoio do PSD, disse que o debate em torno da unidade com PT e PSB continua. "Ainda aguardo apoio do PT e PSB, mas Salvador tem dois turnos, no segundo estaremos unidos", afirmou.

Isidório disse sua equipe de campanha já está sendo montada. "Para ser prefeito tem que não roubar, não deixar roubar e se cercar de homens e mulheres de bem. É isso que estamos fazendo".

O deputado estadual Marcelo Nilo (PSL), presidente da Assembleia Legislativa, aliado de Rui, criticou a "demora" do PT em definir a posição nas eleições. "Demoraram demais, mas ainda dá tempo para o candidato se consolidar", disse. Nilo afirmou que ACM Neto está fazendo "charminho" sobre a escolha de do vice. "O candidato a vice dele é (o deputado estadual) Bruno Reis".

