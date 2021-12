PT chama operação da PF em Salvador de pirotecnia

A Bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa da Bahia por meio de nota enviada a imprensa, repudiou a ação da Polícia Federal realizada na manhã desta terça-feira, 4, na sede do Partido no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A Operação Hidra de Lerna investiga supostas contratações irregulares ocorridas em outros estados da federação, sendo assim desnecessária e desastrada a ação ocorrida na Bahia e na sede da agremiação.

Ainda com informações da nota, a operação foi realizada com mandado de busca e apreensão genérico, inespecífico e também desacompanhado da decisão que determinou a sua expedição.

Para a bancada a ação "resultou em um desperdício de dinheiro público com toda a pirotecnia da operação que envolveu mais de 20 policiais federais para levar documentos já conhecidos do Poder Judiciário". Os deputados alegam também que houve prejuízos patrimoniais ao Partido dos Trabalhadores com desnecessários arrombamentos de portas, tumultuando a ação do partido nas eleições de 2016.

O grupo também afirma que em nenhum momento o PT e seus dirigentes negaram o acesso da Polícia Federal ou do Poder Judiciário aos documentos arrecadados.

A nota ainda informa que "toda a contratação de empresa para a campanha de 2014 pelo Partido dos Trabalhadores e seus candidatos foi regular, legal e legitima. Não pairando sobre essas nenhuma dúvida ou descrença que pudesse justificar a ação policial violenta, que se traduziu como fino espírito de um estado de exceção que abala as instituições democráticas".

