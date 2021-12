PT "aceita" indicar vice em disputa pela prefeitura

O PT admite, pela primeira vez nas últimas décadas, abrir mão de ocupar a cabeça da chapa de uma eleição majoritária em Salvador. Reunidos, nesta segunda-feira, 30, representantes das direções estadual e municipal, os três pré-candidatos a prefeito do partido, além da liderança do PT na Câmara Municipal, os petistas defenderam a "tese" de aliança já no primeiro turno da eleição para a prefeitura da capital com PCdoB e PSB, sem ter a exclusividade de ocupar a cabeça da chapa. Ou seja, o PT admite indicar o candidato a vice.

"Nas últimas eleições em Salvador lançamos candidatura a prefeito, num ano com o PSB na vice num outro o PCdoB. Nossa resolução é que nós deveremos manter essa relação com o PSB e o PCdoB para a construção da chapa majoritária em Salvador", disse o presidente do PT-Bahia, Everaldo Anunciação. "Mesmo tendo nomes, não colocaremos como precondição o PT estar na cabeça da chapa".

São pré-candidatas à prefeitura, pelo PCdoB, a deputada Alice Portugal e, pelo PSB, a senadora Lídice da Mata. Da chamada base de partidos que apoiam o governador Rui Costa (PT) disputará a eleição de prefeito o polêmico deputado Pastor Isidório de Santana (PDT).

Conforme Anunciação, os três pré-candidatos do partido, o vereador Gilmar Santiago, o ex-ministro Juca Ferreira e o deputado federal Valmir Assunção avalizaram a decisão.

"Não estamos tirando eles [da disputa], mas não vamos impor. Se no entendimento desses três partidos a cabeça da chapa deve ser do PT, tudo bem, se decidirmos que tem que ser do PCdoB e PSB também".

O dirigente disse que ainda não se definiu a fórmula de escolher os nomes da chapa. "Primeiro vamos discutir a tese. Se ela for incorporada pelos outros partidos, aí a gente encontra um critério. A pesquisa, por exemplo, é válida, que pode pesar".

Desgaste não conta

O fato de o PT estar sofrendo um grande processo de desgaste em função de filiados e militantes históricos estarem envolvidos na Operação Lava Jato, com alguns condenados por corrupção, como o ex-tesoureiro João Vaccari Neto e o ex-ministro José Dirceu, não teria sido o motivo para o PT abrir mão da cabeça da chapa, disse Anunciação. "Eu diria que pesa mais uma reivindicação dos outros partidos porque nas últimas eleições o PT sempre encabeçou".

A ideia dos petistas é lançar uma chapa única já no primeiro turno, "mas se a discussão evoluir para a gente lançar duas candidaturas no primeiro turno a gente também concorda. Queremos construir com eles", afirmou o petista. Anunciação disse que nos próximos dias procurará as direções do PCdoB e PSB para iniciar as tratativas da aliança partidária e, no dia 10, a chapa seria anunciada.

