PT abre congresso em clima de tensão

O presidente do PT-Bahia, Everaldo Anunciação, classificou de "fascista" a decisão dos grupos que defendem o impeachment da presidente Dilma Rousseff, como o Movimento Brasil Livre (MBL) e partidos de oposição (DEM, PSDB) marcarem um ato de protesto contra o Partido dos Trabalhadores na entrada do Hotel Pestana na tarde desta quinta-feira, 11, dia da abertura do 5º Congresso Nacional do PT.

"Isso vai de encontro à democracia, não tem registro de um partido político fazer uma atividade e alguém ir promover um protesto. É um equívoco, mas é bom, pois cai a máscara de uma concepção fascista que ainda está internalizada nas pessoas, alguns antigos e outros jovens".

Diante do ato dos opositores, Anunciação achou positiva a iniciativa de entidades ligadas ao PT promoverem uma manifestação de "boas-vindas" aos participantes do congresso, no mesmo horário. "O povo baiano revelou eleitoralmente o que queria para seu estado e sua preferência para a presidência da República. Então, a tese do impeachment não faz eco na Bahia e esse tipo de manifestação é um desserviço à democracia", declarou.

O dirigente disse ter avisado à Secretaria da Segurança Pública do Estado sobre as manifestações, inclusive pelo acesso das autoridades e dos delegados petistas ao congresso. "Não queremos que uma festa política termine com agressão física. Embora o lado de lá esteja impregnado de ódio, o nosso lado é de alegria, por isso esperamos que não ocorra problema".

Ele confirmou que, além de militantes da CUT, estarão presentes, do lado petista, integrantes do MST, do Movimento Sem-Teto, entre outros. Na tarde de quarta, 10, o presidente nacional do PT, Rui Falcão, comandou reunião com tesoureiros estaduais e dirigentes do partido. A reunião ocorreu numa das salas do Hotel Pestana, a portas fechadas. Os dirigentes tiveram que deixar os celulares numa mesa do lado de fora da sala.

Rui está na expectativa da presença da presidente Dilma Rousseff na abertura do evento hoje à noite. Apesar das divisões internas no partido, ele se diz otimista com o congresso. "Ocorreram 400 eventos preparatórios, 20 mil novos filiados, quase 170 mil esperando confirmação da filiação", disse, classificando os militantes que estão se desfiliando do PT de "oportunistas". "O PT é muito diverso, muito diferenciado, mas no final, definidas as políticas, a gente sai com unidade forte", acredita Rui Falcão.

adblock ativo