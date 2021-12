PSTU lança nordestina como pré-candidata a presidência

Vera Lúcia, uma mulher negra e nordestina, será lançada para a pré-candidatura da presidência da República pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). Para a vice presidência o partido também apresenta uma mulher negra, Hertz Dias.

Vera tem 50 anos e é natural do sertão pernambucano. Ela migrou com parte da família para a periferia de Aracaju, fugindo da seca. Começou a trabalhar como costureira na produção de sapatos aos 19 anos, iniciando aí sua militância sindical. Foi expulsa do PT em 1992 por defender o “Fora Collor” junto com a corrente que daria origem ao PSTU dois anos depois. e migrou com parte da família para a periferia de Aracaju, fugindo da seca.

O partido também lançou o manifesto "Um chamado à rebelião! Um projeto socialista contra a crise capitalista", cujo objetivo é discutir com o ativismo, nas fábricas, escolas e periferias, a construção de um programa socialista nas eleições de 2018.

