PSOL vai apresentar representação contra Ricardo Barros na Câmara

A bancada de deputados do PSOL na Câmara dos Deputados apresentará representação contra o líder do governo Jair Bolsonaro (Sem Partido), o deputado Ricardo Barros (PP-PR), após as acusações de que seria o mentor da pressão para a compra da vacina indiana Covaxin. A iniciativa é do deputado Ivan Valente (PSOL-SP).

De acordo com denúncia apresentada pelo deputado Luis Miranda (DEM-DF) à CPI da Covid, Barros é o pivô das supostas irregularidades no contrato de compra do imunizante, algo que seria do conhecimento do presidente Bolsonaro, que nada fez para investigar o caso.

Em nota publicada nas redes sociais, Ricardo Barros afirmou que não participou "de nenhuma negociação em relação à compra das vacinas Covaxin. "Não sou esse parlamentar citado. A investigação provará isso. Não tenho relação com esse fatos", afirmou o parlamentar.

A representação deve enquadrar Barros no inciso II do artigo 4º do Código de Ética Parlamentar, que descreve "perceber, a qualquer título, em proveito próprio ou de outrem, no exercício da atividade parlamentar, vantagens indevidas", como conduta punível com a perda do mandato.

