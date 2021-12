PSOL na Bahia elege presidente e se organiza para eleições

O secretário-geral do PSOL na Bahia, Ronaldo Santos, vai comandar o partido nos próximos dois anos, em substituição ao geólogo Marcos Mendes. Ele foi eleito presidente com o voto de 123 delegados dos 338 presentes, neste domingo, 1º, no Congresso Estadual realizado no Hotel Sol Barra, em Salvador.

Os dois outros adversários de Santos, o vereador de Salvador, Hilton Coelho, e o secretário de Comunicação do partido, Fábio Nogueira, receberam, respectivamente, 82 e 115 votos. Foram eleitos, ainda, 28 delegados que vão participar do Congresso Nacional do PSOL, em Brasília, no mês de dezembro.

Ronaldo Santos disse que terá como desafio imediato preparar o partido para as eleições de 2016. Vice de Marcos Mendes na chapa que disputou o governo em 2014, ele confirmou que o PSOL terá candidato a prefeito na Capital e em outros 150 municípios baianos.

