PSL se posiciona sobre invasão de Capitão Alden em hospital de campanha

Após ser divulgado nesta quarta-feira, 17, um vídeo onde o deputado estadual Capitão Alden (PSL-BA) invadia o hospital de campanha, instalado no Hotel Riverside, em Lauro de Freitas, a sigla defendida pelo parlamentar veio a público se posicionar a respeito do ocorrido.

Em nota, o partido afirma que não apóia ações de invasão a unidades hospitalares ou qualquer ato arbitrário, "seja por parlamentares ou quaisquer outros filiados à sigla".

O Partido Social Liberal (PSL) ainda reforça que é obrigação do deputado fiscalizar as ações do Governo do Estado. No entanto, é necessário que haja cautela, em detrimento do momento de pandemia e que seja mantido o cuidado e respeito com os pacientes internados, além dos profissionais que trabalham nessas unidades.

Por fim, a sigla afirmou que ações de fiscalização ostensiva diretamente em locais públicos cabem aos órgãos competentes, como: Ministério Público, Tribunal de Contas e Polícias, dentro de um procedimento legal.

adblock ativo