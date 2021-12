PSL declara 'independência' na Assembleia Legislativa

A bancada do PSL na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) formada pelos deputados Alan Castro, Euclides Fernandes, Jurandy Oliveira, Manassés, Nelson Leal, Reinaldo Braga, com exceção do deputado Marcelo Nilo, que é presidente do partido no estado, decidiu adotar postura "independente" na Casa a fim de pressionar o governador Rui Costa (PT) a agraciá-los com espaço em sua administração.

Os cinco deputados almoçaram nesta segunda-feira, 6, com o presidente Ângelo Coronel (PSD) e formalizaram a posição. “Temos uma bancada importante na Assembleia, mas não nos sentimos representados no Governo. Os cargos ocupados hoje por indicação, não são representativos da bancada estadual do PSL", diz o deputado Alan Castro.

A questão é que hoje os dois cargos do PSL são indicação do ex-presidente da Assembleia, Marcelo Nilo, não da legenda. Após os seus próprios correligionários o abandonarem de última hora para a presidência da Casa, a relação estremeceu. Hoje o PSL tem presidência da Embasa e a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, ocupada por Nestor Duarte - indicações de Nilo.

