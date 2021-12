PSDB tira Aécio da presidência do partido e vice assume posto

O deputado Carlos Sampaio foi escolhido como presidente nacional do PSDB nesta quinta-feira, 18. Ele assume o cargo no lugar do senador afastado Aécio Neves, que foi retirado do comando do partido após ser alvo de denúncias do dono da JBS Joesley Batista. Segundo o jornal O Globo, o empresário teria gravado conversa com o tucano em que ele pede R$ 2 milhões para pagar sua defesa na Lava Jato.

Diante das revelações, a Executiva Nacional decidiu afastar Aécio do cargo de presidente do PSDB. Carlos Sampaio, que era vice-presidente jurídico da legenda, assume o posto interinamente até a realização de uma eleição para escolher um novo presidente.

