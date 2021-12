O PSDB decidiu orientar a bancada da Câmara dos Deputados a votar a favor da denúncia contra o presidente da República, Michel Temer (PMDB). A decisão foi tomada em reunião nesta quarta-feira, 2, de acordo com o UOL.

O Planalto já contava que alguns dos 47 parlamentares do partido que integram a Câmara votassem contra Temer. Contudo, essa orientação da legenda pode aumentar o esse número.

Alguns tucanos, no entanto, devem continuar ao lado do presidente. É o caso do baiano Antônio Imbassahy, que se licenciou do ministério da Secretaria de Governo para votar na Câmara. O mesmo deve acontecer com o relator do parecer contra a peça na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Paulo Abi-Ackel.

A sessão começou nesta manhã, mas a oposição tenta impedir a votação. Os deputados da oposição dizem que só vão registrar presença no plenário da Câmara caso o governo alcance o quórum mínimo.

Da Redação PSDB orienta bancada a votar contra Temer

adblock ativo