PSD da Bahia pode ficar com cargo de direção no colegiado

O senador Otto Alencar, presidente do PSD da Bahia, disse ter apoiado e incentivado o deputado Paulo Magalhães (PSD-BA) a aceitar o convite de integrar a Comissão Especial do Impeachment. Por sua aproximação com o ministro da Casa Civil, o ex-governador Jaques Wagner, Magalhães está sendo cotado para assumir cargo de direção da comissão.

"Não creio que seja a presidência que é sempre indicada pelo partido com maior número de parlamentares, que é o PT, mas ele é um deputado experiente, tem condições de assumir qualquer função relevante na comissão", disse o senador.

Conforme Otto, ele e Magalhães concordam que, juridicamente, não há fundamento para o impedimento da presidente Dilma Rousseff. "Ela não cometeu crime de responsabilidade e, segundo a Constituição, artigos 85 e 86, sem crime de responsabilidade não se pode retirar um governante do cargo".

Na sua visão, se "pedaladas fiscais fossem motivos para cassação de mandato, vários governadores e prefeitos seriam cassados, pois todos fazem esse tipo de prática".

Do mesmo modo, Otto lembrou que nem mesmo desrespeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal implica crime de responsabilidade. "Vários governadores descumpriram essa lei e permaneceram nos seus postos".

Filme de terror

O senador classificou de "filme de terror" o que vem enfrentando em Brasília há 11 meses, desde que assumiu o mandato. "Todo dia aparece uma novidade, um dragão coloca fogo pelas narinas", comparou, admitindo que o país está parado aguardando a resolução da crise.

Citou o caso da prisão do líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral (PT-MT). "Estive debatendo com ele numa noite e na manhã do dia seguinte leio a notícia da sua prisão".

Ele criticou o adiamento da formação da Comissão do Impeachment determinado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O ato, segundo, Otto Alencar, mostra que ele não teria "isenção nem responsabilidade" para conduzir o processo, pois estaria claro sua intenção de se livrar da cassação e prejudicar a presidente Dilma.

adblock ativo