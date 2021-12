PSD apoia Nilo na presidência da AL-BA

No mesmo dia em que o PT oficializou a candidatura do deputado Rosemberg Pinto à presidência da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Alan Sanches (PSD), que também se colocava no páreo, desistiu da disputa e anunciou que apoiará a permanência de Marcelo Nilo (PDT) no comando da Casa.



"Não consegui reunir condições objetivas para ser candidato. Marcelo tinha o apoio de toda a bancada do PSD. E eu sou o líder da bancada. Não poderia ficar contra", disse Sanches, que chegou a ensaiar um apoio a Rosemberg pela "alternância de poder" no comando da Assembleia. Para Sanches, um candidato contrário a Nilo precisaria ter o apoio do governador eleito Rui Costa, o que não ocorreu até o momento. Publicamente, Rui diz que não se intrometerá na eleição da AL-BA.



O PSD ganhou a promessa de que, no caso de um quinto mandato de Nilo, ficará com a 1ª vice-presidência, que seria ocupada pelo deputado Adolfo Menezes.



Nilo comemorou a adesão do PSD à sua candidatura e disse já ter o apoio de 46 deputados. Prometeu ainda divulgar a lista dos apoiadores dentro de 15 dias. "Não conheço um voto em Rosemberg que não seja de dentro do PT", afirmou.



Disputa com PT



Rosemberg, por sua vez, disse que a assinatura dos deputados não garante a vitória de Nilo. "Muitas vezes, há um constrangimento. O voto é na urna", declarou.



O petista disse ainda que Nilo não teria respeitado um acordo feito em 2012, quando se elegeu para o quarto mandato. "Ele disse que não seria mais candidato a reeleição e nós, do PT, o apoiamos. Agora, colocou candidatura sem sequer conversar com a gente", cobrou Rosemberg, que ´defende uma "gestão diferente". "Hoje, tudo está concentrado na presidência", afirmou.



O petista disse que tem conversado com muitos parlamentares em busca de apoio, inclusive com a oposição, que deve votar unida. Nos bastidores, porém, comenta-se que há um clima não favorável ao PT, que ficaria com o comando do Executivo e do Legislativo estaduais.

