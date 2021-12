PSD acusa Jean Wyllys de quebra de decoro e pede cassação

O presidente do PSD, Guilherme Campos, protocolou na quarta-feira, 11, representação que pede a cassação do mandato do deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ) devido um bate-boca entre ele e o deputado João Rodrigues (PSD-SC), no dia 28 de outubro, no plenário da Câmara. O gabinete de Jean Wyllys informou que o deputado só se pronunciará após ser notificado, coisa que não aconteceu até às 16h30 desta quinta-feira, 12.

A discussão começou quando Rodrigues foi à tribuna para criticar parlamentares que se opõem à revogação do Estatuto do Desarmamento. No discurso, o deputado de Santa Catarina ironizou a trajetória de Jean Wyllys e chegou a chamá-lo de "escória" do país.

Jean Wyllys reagiu, chamando o colega de "fascista" e "ladrão", e citando vídeo pornô que Rodrigues teria assistido durante uma sessão em maio.

"Homens decentes não assistem a vídeo pornô em plena sessão plenária. Homens decentes não são condenados por improbidade administrativa por roubar dinheiro público, como o deputado foi", disse Wyllys, na ocasião.

O PSD alega que o deputado do PSOL quebrou o decoro parlamentar ao "denegrir" o colega.



