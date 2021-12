PSC decide futuro do pastor Marco Feliciano

Brasília - A bancada do PSC vai decidir nesta terça, 26, se pede a renúncia do deputado Pastor Marco Feliciano (SP) da presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. O líder do partido, deputado André Moura (SE), disse há pouco que é interesse da própria bancada encerrar a polêmica.

"Independentemente da posição do presidente [da Câmara] Henrique Eduardo Alves [PMDB-RN], é uma preocupação nossa de resolver isso hoje (terça). A situação já tomou proporção maiores e vamos decidir", disse Moura.

Segundo ele, a questão está entre os pontos a serem discutidos pela bancada. "Há essa possibilidade, entre outros assuntos, como a reforma política, essa situação da comissão também está entre temas. Tivemos uma conversa com o pastor Marco e pedimos que ele analisasse as manifestações que estão sendo feitas na sociedade".

Feliciano é alvo de protestos de grupos defensores dos direitos dos homossexuais e dos negros por ter publicado nas redes sociais comentários ofensivos contra gays e negros.

Moura ponderou, no entanto, que mesmo que a bancada decida pela saída de Feliciano da presidência da comissão, como o pastor foi eleito, a renúncia terá que partir do próprio parlamentar. "Se essa [decisão pela renúncia] for tomada pela maioria da bancada, teremos que ter o convencimento do pastor Marco", disse Moura.

Na semana passada, o presidente da Câmara classificou a situação de "insustentável" e assegurou que tomará uma posição definitiva sobre a polêmica em torno da eleição do deputado Marco Feliciano

