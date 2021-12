PSB vai exigir que PT devolva os cargos nos Estados

O PSB vai cobrar do PT a devolução dos cargos nos Estados governados pelos socialistas. "Se o PT nos cobrou a devolução dos cargos nacionais, esperamos que eles sejam coerentes e devolvam também os cargos que têm nos governos do PSB. Eles devem se comportar do mesmo jeito", disse o líder do partido na Câmara, Beto Albuquerque (RS).

A declaração de Albuquerque demonstra que o rompimento não será só a saída do PSB do governo de Dilma Rousseff, mas o divórcio entre os dois partidos. Na terça-feira, 17, o presidente do PSB e governador de Pernambuco, Eduardo Campos, também provável candidato a presidente em 2014, tinha dito que o partido não pediria os cargos. Mas a ala mais favorável ao rompimento decidiu exigir que o PT entregue tudo. Os dois partidos são aliados, principalmente, no Ceará, no Piauí e em Pernambuco.

adblock ativo