PSB vai criticar governo Wagner, diz Lídice

A construção do programa de governo do PSB ao Palácio de Ondina vai destacar as falhas da atual administração. Esta é a previsão da senadora Lídice da Mata (PSB-BA), pré-candidata a governadora, que ainda evita criticar diretamente o governo Jaques Wagner.“Haverá um momento em que a nossa proposta vai apresentar vazios e espaços nos governos passados”, disse a senadora.

A declaração foi feita durante coletiva para detalhar o seminário regional programático (Nordeste) da coalização PSB-Rede-PPS, no próximo sábado, 22. Espaço para discutir o programa de governo de Eduardo Campos e Marina Silva com a presença de ambos, o seminário acontece após as edições de Porto Alegre (Sul) e Rio de Janeiro (Sudeste).

O propósito, segundo o presidente da entidade responsável pela sistematização, Fundação João Mangabeira, Carlos Siqueira, é discutir seis eixos temático: estado e a democracia de alta intensidade, economia para o desenvolvimento sustentável, educação, cultura e inovação, políticas sociais e qualidade de vida e novo urbanismo e o pacto pela vida e políticas regionais.

Além dos seminários, de acordo com Siqueira, é possível participar dos debates por meio da plataforma web “Mudando o Brasil”. Para evitar questionamentos jurídicos, há um discurso pronto. “Não é campanha eleitoral”, frisou a secretária especial da executiva nacional do PSB, Mari Trindade.Alianças “A candidatura de Lídice é uma prioridade da direção nacional”, afirmou Siqueira, que também é 1º secretário do partido.

E, enquanto discute o programa de governo nacional e estadual, o PSB mantém as articulações com outros partidos para angariar apoios na Bahia.Segundo a pré-candidata do partido, “as portas estão abertas e com todos os partidos”, sem eliminar qualquer legenda, inclusive o PMDB. “No final de semana tive uma conversa muito boa com o PV”, sinalizou Lídice.

Presente à coletiva, o presidente do PPS na Bahia, Joceval Rodrigues, não fala em alinhamento automático, acompanhando o cenário nacional, porém admite que as conversas estão avançando.“ O PPS marcha para onde a frente (PRP, PSDC, PTdoB, PPS, PTC, PMN, PEN e PPL) for. Nossa preocupação é eleger deputados”, declarou.

