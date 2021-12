PSB vai a Recife convidar viúva Renata a ser vice de Marina

O PSB cancelou a reunião da Executiva do partido com os dirigentes regionais e os candidatos a governador marcada para a tarde desta terça-feira, 19. A maioria dos dirigentes do partido foi para Recife, onde assistem à missa de sétimo dia da morte do ex-governador Eduardo Campos ao lado da família.

A cúpula do PSB deverá aproveitar o contato com a viúva Renata Campos para ouvir dela se aceita ou não ser a vice de Marina Silva, que deverá ser anunciada amanhã substituta do ex-governador. O líder do PSB na Câmara, Beto Albuquerque (RS), também viajou para Recife. Se Renata não aceitar o convite para assumir o posto de vice na chapa de Marina, o partido escolherá Albuquerque para a vaga.

adblock ativo