PSB suaviza e Isidório fica lá. Pelo menos, até agosto

Até agosto, considerado mês de desgosto, o PSB decide sobre a permanência ou não do deputado estadual sargento Isidório na legenda. Isidório é alvo de recurso na Comissão de Ética do partido após defender publicamente o deputado pastor Marco Feliciano e proferir discursos vistos como homofóbicos. Mas a senadora Lídice da Mata, presidente estadual da legenda, amenizou o discurso, na sexta-feira, 26, após reunião com o próprio Isidório e o colega correligionário Capitão Tadeu, ao afirmar que não há nenhum tipo de ameaça de requerer o mandato. “

"Queremos uma solução negociada. Seja para a convivência ou separação, que seja uma solução negociada". Até segunda ordem, o deputado permanece na liderança do PSB na Assembleia Legislativa.Isidório terá de apresentar sua defesa para a executiva nacional do partido, após a leitura do relatório e dos votos da Comissão de Ética. Sobre Isidório pesam, além do discurso considerado homofóbico, uma moção de repúdio do 1º secretário do partido, Rodrigo Hitta.

Ele recebeu, também, duras críticas da deputada federal Luiza Erundina e da vereadora Fabíola Mansur, de Salvador. E tem o desagrado da militância GLBT do partido.“Se a vestimenta do PSB o partido entender que não me serve mais... A Bíblia diz que ninguém viverá junto se não for de comum acordo. Mas se a convivência for possível, eu quero ficar porque gosto do PSB”, defende o deputado que é evangélico radical. Para a senadora, é uma questão ideológica: “Ele tem opiniões baseadas na sua fé, na sua crença. Tem que ver até onde isso atinge os princípios do partido”.

