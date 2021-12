PSB quer tirar "raposas" do campo político

Assumindo postura de candidatíssimo ao Palácio do Planalto, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), disse nesta terça-feira, 8, num recado direto ao PT e ao PSDB, que "chegou a hora de a gente aposentar um bocado de raposas que já está enchendo a paciência do povo brasileiro. (Elas) têm que ir para casa para o Brasil seguir em frente e continuar mudando", declarou, em entrevista conduzida pelo radialista Mário Kertész, da Rádio Metrópole de Salvador. Nessa linha, esclareceu ter consideração e amizade com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Aécio Neves, pré-candidato tucano à Presidência da República, mas ponderou que seu palanque agora é diferente dos dois.

Ao ser indagado sobre a frase atribuída a Lula de que a aliança com Marina Silva teria sido um "soco no fígado", Campos disse que seu "intuito não foi dar soco em ninguém", mas "construir um caminho para animar a vida pública brasileira e permitir que a população participe da eleição para não ficar com aquele negócio chato de um que diz sim e outro não". Na sua visão, "o PT e o PSDB deveriam estar achando até bom (a aliança), pois são dois partidos que surgiram até buscando exatamente quebrar esse tipo de polarização que nos impôs a ditadura: era MDB e Arena. Acho que ganha o debate, o cidadão".

Enfatizou que o "movimento não é contra ninguém", pois "reconhece o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, (…) mas também, de outro lado reconhece que é preciso mudar a política, senão a gente não faz as mudanças para continuar construindo dias melhores para a vida da população". Campos contou ter ficado emocionado no sábado ao receber um telefonema do senador Pedro Simon (PMDB-RS). Ele disse: "Eu queria estar aí (em Brasília para o anúncio da aliança), mas, parabéns, eu imagino como doutor (Miguel) Arraes (avô de Campos) estaria feliz em ver você e a Marina conseguindo uma alternativa que faz com que a gente volte a ter emoção na política brasileira".

Em relação ao fatiamento de governos motivado pelas alianças partidárias, o pré-candidato do PSB à Presidência da República disse que essa prática estaria "vencida". "A sociedade precisa de serviços públicos que funcionem melhor, nós não podemos permitir essa apropriação de pedaços de estado por forças políticas para alimentar reeleições de a, b ou c. A gente precisa racionalizar o gasto público, melhorar a qualidade do serviço público. Não é nenhum preconceito com a política (atual). Já vi o mar encher e o mar secar. Você só tem sustentação parlamentar se você tem sustentação nas ruas. E para você ter sustentação nas ruas no Brasil do futuro, ou você entrega (serviços) ou ninguém aguenta mais conversa fiada".



Nova política



Campos afirmou que os governos precisam entregar "escola funcionando, formando as crianças e jovens para um Brasil melhor; unidades de atendimento atendendo as crianças, velhos, ou seja, melhorar essa situação caótica da saúde; e entregar segurança". Disse que não causa efeito ao bem-estar das pessoas "entregar uma secretaria a um e a outro (partido)" e não entregar nada ao povo. Tem que mudar para uma prática que ganhe o povo e ganhe a nova política".



Ele classificou a política brasileira como "mofada, cansada, atrasada". "As figurinhas são as mesmas, as mesmas cabeças, só pensam nas casquinhas, nos políticos debaixo do braço para empregar alguém que não arruma emprego na iniciativa privada para atrasar a vida do povo. O povo está pagando imposto caro, está passando três horas para ir e vir ao trabalho, está querendo eficiência, mudança; essa política é analógica, e a população está na era digital, não aguenta mais conversa, não, quer velocidade".

