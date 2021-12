PSB e PT discutem aliança na eleição em Madre de Deus

O PSB e o PT deram o primeiro passo para uma aliança em torno da pré-candidatura de Dailton Filho (PSB) à prefeito da cidade de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A reunião remota que discutiu o apoio conjunto a Dailton ocorreu nesta segunda-feira, 6, e foi articulada pelo suplente de deputado estadual do PSB, Angelo Almeida.

A deputada federal Lídica da Mata, presidente do PSB na Bahia, e Éden Valadares, presidente do PT, participaram do encontro. “A eleição de Dailton Filho em Madre de Deus é estratégica para o PSB e para o PT, nosso principal aliado na Região Metropolitana de Salvador (RMS)”, explicou Lídice da Mata.

Também presente na reunião, o primeiro-secretário do PSB na Bahia, Rodrigo Hita, afirmou que a RMS está entre as prioridades do PSB para 2020. “Temos alianças estratégicas em toda região metropolitana. Buscamos o apoio do PT, estamos conversando bem, aglutinando. Dailton lidera as pesquisas, está muito bem, consolidando essa frente lá e o apoio do PT é sempre de bom grado e importante. Estamos construindo isso e encaminhando para firmar essa aliança”, avaliou Hita.

Também participaram da reunião remota o próprio pré-candidato Dailton Filho, o coordenador nacional da Federação Única dos Petroleiros, Deyvid Bacelar, e o presidente do PT de Madre de Deus, Anisvaldo Daltro.

adblock ativo