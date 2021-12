PSB diz que fica no governo de Wagner

O PSB da Bahia não vai repetir, por enquanto, o gesto da direção nacional do partido que entregou os cargos que possuía na administração do governo Dilma Rousseff. Com isso, Domingos Leonelli, único filiado da sigla com cargo de primeiro escalão no governo estadual, permanece no cargo de secretário de Turismo da Bahia.



"O cargo está sempre à disposição do governador Jaques Wagner, mas não vamos pedir demissão em função dessa decisão nacional. Além do mais, é bom lembrar que o PSB não rompeu com o governo Dilma, nem com o PT nos estados, apenas se afastou do governo", disse.



A senadora Lídice da Mata, presidente estadual do PSB, membro da executiva nacional do partido, contou ter se posicionado contra a saída do governo Dilma, na reunião de ontem à tarde da direção do Partido Socialista, em Brasília, mas foi voto vencido.



"Chegou-se à conclusão que a nossa presença no governo não estava sendo bem vista, então era melhor a gente sair, até para o próprio governador Eduardo Campos ficar livre para decidir em 2014 sobre sua candidatura à Presidência da República", disse, informando que já vinha conversando sobre essa possibilidade com o governador Jaques Wagner.



Palanque

"Nossa aliança na Bahia é de outro tipo. Wagner sempre prestigiou e tratou bem o PSB. Não pretendemos, a priori, sair. Na medida que isso seja necessário, vamos discutir com o governador", declarou, explicando que deve conversar sobre o novo cenário nacional com Wagner na sexta-feira, quando viajará com ele para Itabuna.

Lídice voltou a dizer que pretende ser a candidata de Wagner ao governo do Estado, mas se isso não for possível existe a hipótese de lançar candidatura própria, sendo uma segunda opção da base de apoio ao governador. "O certo é que o governador Eduardo Campos não ficará sem palanque (para presidente) na Bahia. Pode ser a minha (candidatura) ou de outra pessoa".

Convivência

Com Wagner de licença, o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Zé Neto (PT), disse que já vinha conversando com Leonelli e Lídice há algum tempo sobre o cenário político, com a eventual candidatura de Eduardo Campos.



"Vamos aprofundar essa discussão para encontrar o melhor caminho de convivência daqui pra frente. Creio que não haverá problema, o PT e o PSB sempre foram aliados fortes na Bahia", declarou. Neto considera muito cedo para definir o que ocorrerá na campanha do próximo ano.



"Há muita indefinição. Por mais que haja toda esse esforço de alguns em antecipar a campanha, acho que até uma semana antes de fechar as chapas majoritárias para 2014 pode haver muita novidade e surpresa", disse.

