Provável candidato ao governo, ACM Neto foca no 360

Enquanto o governador Rui Costa comemorava na cidade de Santaluz a sua trecentésima viagem ao interior baiano em pouco mais de 900 dias, a 259 quilômetros dali, na Capital, o prefeito ACM Neto anunciava mais um eixo do Programa Salvador 360 – o carro chefe do seu segundo mandato voltado para infra-estrutura, investimentos e geração de emprego.

O Investe, que prevê R$ 3 bilhões de recursos próprios do município ou por meio de concessões e parcerias público-privada (PPPs) para obras estruturantes, foi lançado nesta segunda-feira, 17, no Fiesta Bahia Hotel, no Itaigara.

A cerimônia reuniu o vice-prefeito Bruno Reis (PMDB), secretários, como o de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), Guilherme Bellintani, gestores e representantes de diversos segmentos econômicos de Salvador. Neto, que no Encontro Estadual da Juventude Democrata, em maio, admitiu que vai disputar o governo baiano em 2018, tem pregado que “Salvador sairá da crise antes do Brasil”.

O democrata não se apoia apenas no pacote de obras e investimentos em Salvador, que tem oito eixos prioritários, para se posicionar na corrida eleitoral.

ACM Neto já vem trabalhando para ampliar seu arco de aliança e é um dos articuladores para que o DEM ganhe musculatura a partir da fusão com outros partidos. O principal aliado no estado, o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB), cumpre prisão domiciliar por irregularidades na liberação de recursos na Caixa Econômica. Mas Neto busca se descolar e segue mirando 2018.

