Protestos focam em impeachment e em ataques contra Renan

A Barra será palco neste domingo, 15, a partir das 9h, de mais um protesto contra o governo da presidente Dilma Rousseff (PT). Os organizadores do ato na capital baiana esperam reunir entre 10 mil e 20 mil pessoas. A intenção é que os manifestantes dirijam-se para a frente do Farol da Barra, acompanhados por um trio elétrico.

Outras 27 cidades no Brasil e no exterior também têm manifestos organizados, sendo que os principais atos no país são esperados para as capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. Além da pressão pelo impeachment da presidente, os movimentos também atacarão o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL).

"O Renan Calheiros está realizando um movimento que visa barrar o processo de impeachment contra a presidente Dilma. Por isso, a direção nacional do movimento decidiu atacar Renan. Ele pretende dar um golpe no impeachment", disse o coordenador estadual do Movimento Brasil Livre (MBL), Ricardo Almeida.

Além do MBL, organizam o ato em Salvador os movimentos Vem Pra Rua, União Democrática Acadêmica, Ordem dos Médicos do Brasil (OMB-BA) e o Grupo Nas Ruas. Treze cidades baianas terão atos hoje.

Na capital, a concentração ocorrerá no Porto da Barra e os participantes caminharão até o Farol da Barra. "Faríamos a movimentação entre o Farol e o Cristo, mas a prefeitura informou que está realizando obras naquela região, então mudamos. Também contaremos com apoio de policiais militares, da 11ª Companhia da Barra", disse Almeida.

Cunha

Os movimentos não focarão no presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), pois ele é visto como peça fundamental para levar adiante o processo de impeachment de Dilma na Câmara dos Deputados.

"Cunha tem desenvolvido um trabalho que nos parece muito bom. É coisa rara nas últimas décadas termos um parlamento realmente independente", comentou Ricardo Almeida, mas ele salientou: "Mas é claro que Cunha deve pagar se ele realmente tiver recebido os R$ 5 milhões de propina, como delatou Júlio Camargo".

Os militantes pró-impeachment dizem que não atacar Cunha é estratégico. Comparam por exemplo com a estratégia dos aliados na 2ª Grande Guerra, quando EUA e União Soviética uniram-se contra a Alemanha nazista.

O coordenador estadual do Vem Pra Rua, Antônio Marcos Souza, ressaltou, entretanto, que o movimento é apartidário. "Não aceitamos contribuições de partidos", ressaltou. Souza e Almeida dizem que o movimento vive praticamente de doações. "Não temos verbas estatais", ironizou Almeida.

Ele diz que o "estelionato" cometido por Dilma na campanha leva os movimentos às ruas; além das teses que sustentariam o impeachment, tais como o crime de responsabilidade, pela conivência com os escândalos do petrolão.

Apesar de dizer-se apartidários, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) deve participar das manifestações e chegou a publicar vídeos de convocação para que os insatisfeitos com o governo fossem às ruas neste domingo.

adblock ativo