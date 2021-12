Protestos de grupos políticos marcam inauguração do metrô

A inauguração da estação Pirajá, oitavo terminal do metrô de Salvador, marca a conclusão do projeto original da linha 1 do sistema, com 12 quilômetros de extensão. O evento de abertura foi realizado na manhã desta terça-feira, 22, com a presença da presidente Dilma Rousseff, do ministro das Cidades Gilberto Kassab, do governador Rui Costa e do prefeito ACM Neto.

A presidente foi recepcionada com gritos de "não vai ter golpe" e "olê, olê, olá, Dilma, Dilma" por parte dos presentes no evento. A mobilização faz referência ao pedido de impeachment aceito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e que será analisado pelo Senado. Já outro grupo, por outro lado, vaiava Dilma e gritava "Neto, Neto, Neto" e "ACM voltou".

Primeiro a falar na solenidade, ACM Neto foi vaiado pelos militantes do PT e aplaudido pelos correligionários. Por conta da situação, ele tentou acalmar a situação. "Não foi a disputa política que me faz estar aqui. Que minhas primeiras palavras sejam de conciliação! O povo de Salvador é o grande beneficiado pela estação de Pirajá", afirmou.

No meio do discurso, militantes do PT e do DEM começaram um empurra-empurra levando o prefeito a intervir: "Peço às lideranças do DEM que mantenham o clima de paz". Seguranças da presidência tentaram impedir fotógrafos e cinegrafistas a registrar a briga. Logo depois, o clima acalmou.

O governador Rui Costa também citou o desentendimento entre militantes, mas justificou que "a briga política faz parte dessa energia que o povo baiano tem". Apesar de tratar a disputa política com naturalidade, Rui deixou clara sua posição sobre o processo de impeachment contra a presidente.

Destacando a importância da democracia, ele disse que o voto é que elege os candidatos e que "o voto é do povo". Logo depois, o petista pediu: "respeitem o meu povo".

As manifestações foram retomadas durante o discurso da presidente, que chegou a ser interrompida. Depois de pedir calma e dizer que "o pessoal está entusiasmado", Dilma solicitou que permitissem os protestos.

"Nós somos democratas, convivemos com a diferença. Não queremos eliminar as diferenças. Isso é intrínseco à nossa democracia. Lutamos muito para que as pessoas tivessem direito de se manifestar como quisessem".

Moradia

Depois da inauguração da estação de metrô, Dilma e Rui seguem para Camaçari, na região metropolitana de Salvador, para entrega de unidades do programa Minha Casa, Minha Vida.

Serão entregues nesta terça 3.544 moradias em três municípios baianos: 1.104 unidades em Camaçari, mil em juazeiro e outras 1.440 em Simões filho. Dilma estará em Camaçari e o evento terá transmissão ao vivo para os municípios envolvidos. Em todo o país, serão 7.555 unidades entregues nesta terça

Mobilidade

O terminal de Pirajá, que inicialmente funciona em operação assistida, beneficia moradores dos bairros de Campinas de Pirajá, Marechal Rondon, Lobato, São Caetano, Boa Vista de São Caetano, Calabetão, Mata Escura, Jardim Santo Inácio e Granjas Rurais Presidente Vargas.

A estação Pirajá funcionará gratuitamente até abril do próximo ano, apesar de a operação comercial do metrô já ser iniciado no próximo dia 2 de janeiro nos sete demais terminais.

Dilma ao lado de Rui Costa e de ACM Neto (Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE)

A estação recém-inaugurada irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, e aos sábados, das 8h às 14h30. Segundo a CCR Metrô Bahia, que administra o sistema, o horário de funcionamento do terminal será estendido gradualmente até abril, quando entrará na operação comercial, com funcionamento das 5h à meia noite todos os dias, inclusive feriados.

Quando estiver em operação plena, a expectativa é que a estação deva receber cerca de 150 mil passageiros por dia. A construção durou 12 meses e contou com o trabalho de cerca de 600 operários.

O terminal de ônibus de Pirajá, que também foi cedido ao estado pela prefeitura, está passando por obras de requalificação, que devem ser concluídas no próximo mês.

adblock ativo