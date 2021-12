Protestos acirram confrontos entre aliados de Wagner e ACM Neto

A linha divisória entre governo e oposição começa a ganhar contornos mais fortes na cena política da Bahia.

Depois de sete meses de uma relação amena entre governo e oposição nos campos estadual e municipal, resultado da aproximação entre o governador Jaques Wagner (PT) e o prefeito de Salvador ACM Neto (DEM), aliados de lado a lado subiram o tom nas críticas mútuas. E prometem um segundo semestre quente tanto na Assembleia Legislativa, quanto na Câmara Municipal de Salvador.

Os protestos capitaneados pelo Movimento Passe Livre que desde junho acontecem na capital baiana e em cidades do interior são principal motivação para o fim do cessar-fogo. Aliados do governador e do prefeito atuam para sair deste período de turbulência com o menor desgaste possível. E a defesa, neste caso, é partir para o ataque.

Embates - No âmbito do município, a oposição formada por PT, PSB e PCdoB prepara-se para um segundo semestre de mais assertividade nas críticas ao prefeito ACM Neto.

E a estratégia é trazer para o centro da discussão uma pauta que coincide com a dos protestos de rua. Líder da oposição na Câmara Municipal, o vereador Gilmar Santiago afirma que o preço da tarifa dos ônibus e a apuração de custos e lucro das empresas de transporte urbano estarão no centro da discussão.



A bancada discute propor uma comissão especial de inquérito (CEI) para apurar as planilhas apresentadas pela prefeitura e pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps).



"Precisamos ir mais fundo neste debate. É um dever do Poder Legislativo detalhar e dar a devida transparência a estes números", diz Gilmar.



Os aliados do prefeito, por sua vez, já iniciaram uma contra-ofensiva. Ontem, o líder do DEM na Câmara, vereador Leo Prates, cobrou do governo do Estado iniciativas como abertura das planilhas e implantação da meia passagem aos domingos no sistema de transporte metropolitano, cuja gestão é estadual.



"Mesmo com a boa relação entre prefeito e governador, não posso me furtar de cobrar uma ação mais efetiva do governo do Estado", afirma Léo Prates.



Outro aliado do prefeito, com trânsito no Palácio Thomé de Souza, destaca que os contra-ataques dos aliados de Neto são uma resposta ao PT e PCdoB, que estariam por trás das críticas do Movimento Passe Live ao prefeito.



Ele lembra que os 21 pontos da carta de reivindicação do MPL foram reduzidos para sete, deixando de fora os que estavam na alçada do governo do Estado.

Na Assembleia Legislativa, os confrontos também tendem a endurecer. Desde o início da semana, os oposicionistas tem centrado as críticas na situação financeira do Estado - que anunciou um contingenciamento de R$ 250 milhões.



Eles acusam o governador de má gestão, desperdício de recursos. E defendem um corte substancial no número de secretarias, que hoje são 27, e dos cargos de confiança no governo do Estado.

