Protesto pró-impeachment reúne milhares no Farol da Barra

Milhares de manifestantes, vestidos com camisas do Brasil, estão no Farol da Barra para participar de ato contra corrupção e pelo impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff, neste domingo, 13. A estimativa da PM não é precisa; os dados variam entre 15 e 22 mil pessoas. Em meio à gritos de "Fora Lula", o grupo pede autonomia para a Polícia Federal e apoio à Operação Lava Jato.

A organizadora do grupo Militância Anti-PT, Natasha Rondewig, disse que a convocação para o protesto foi organizada através da rede social Whsatsapp: "Nossa organização é apartidária. Tudo o que fizemos de cartazes, banners e camisas foi por contribuição dos membros".

Um mini trio servirá de palanque para os apoiadores do movimento se manifestarem. Por volta das 11h, começou uma caminhada até o Morro do Cristo, onde haverá um "aplaudidaço" em apoio ao juiz Sérgio Moro, à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal (MPF).

Os deputados federais João Gualberto (PSDB) e Lúcio Vieira Lima (PMDB) estão presentes e dizem que o apoio popular é a chave para que o processo de impeachment seja encaminhado. "O grande problema do governo Dilma é a corrupção. Não há um projeto de governo para o povo, mas só para se perpetuar no poder, sem ética na política", disse Gualberto.

Os aposentados Ubiratan Rocha, 68, e Sebastião Moura, 69, foram ao protesto para defender a pena de morte para os corruptos. "É a única forma de resolver. Para eles, essa ainda é a pena mais leve", disse Ubiratan, que saiu de Ribeira do Pombal para participar da manifestação em Salvador. "Eu me habilito para ser o carrasco, e não cobro um centavo", completou ele, sendo interrompido pelo amigo: "eu também quero ser o carrasco", afirmou Sebastião.

Já o administrador Henrique Mendonça levou uma faixa em defesa do juiz Sérgio Moro. "É nossa vontade de ver a Justiça contra esse governo corrupto do PT. Defendemos que a Justiça faça seu trabalho, e que quem tiver que ser preso que seja. Não podemos mais aceitar essa roubalheira"

As manifestações acontecem após três episódios negativos para o PT e o governo nas últimas duas semanas. Primeiro, uma suposta delação premiada feita pelo senador Delcídio do Amaral (PT-MS), não confirmada pelo mesmo, que envolve tanto o ex-presidente Lula quanto Dilma em atos para interferir nas investigações da Operação Lava Jato.

No último dia 4, o ex-presidente foi levado pela Polícia Federal (PF), em cumprimento de mandado de condução coercitiva. Por fim, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) pediu a prisão preventiva de Lula.

<GALERIA ID=20511/>

Respeito

Dilma disse que as manifestações contra seu governo devem ser tratadas "com todo respeito" durante visita ao município de Franco da Rocha (SP), no sábado, 12.

"Para mim é muito importante a democracia no nosso país. Então, eu faço um apelo pela paz e pela democracia. Nós vivemos um momento em que as pessoas podem se manifestar, podem externar o que pensam, e isso é algo que nós temos de preservar", defendeu.

A presidenta pediu, ainda, que as manifestações ocorram em paz, sem violência ou vandalismo. "Não acho que seja cabível, e acho que é um desserviço para o Brasil, qualquer ação que constitua provocação, violência e atos de vandalismo de qualquer espécie. Então, eu faço um apelo pela paz e pela democracia".

Trânsito

A partir das 10h, foram interditados o acesso de veículos à Av. Oceânica, entre o Centro Espanhol e o Largo do Farol da Barra. O acesso da Av. Centenário à Av. Oceânica, após o Shopping Barra, também estará fechado.

A opção de trajeto para quem segue no sentido Ondina - Barra é acessar a rua José Sátiro de Oliveira (Morro do Gato), seguindo, após o Edf. Victória Center, para a Av. Centenário, de onde poderão acessar a região do Jardim Brasil.

Cinco viaturas e 15 agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) farão monitoramento da área.

