Protesto no Planalto tem confronto e ameaça de invasão ao Palácio

A polícia não conseguiu segurar o isolamento entre os grupos de manifestantes na Praça dos Três Poderes e a confusão no local está generalizada na manhã desta quinta-feira, 17, com correria, confronto e troca de insultos. A cavalaria chegou a avançar sobre os manifestantes com spray de pimenta, tentando dispersar o tumulto. Um grupo contra o governo ameaça invadir o Palácio do Planalto.

O conflito se intensificou depois de confirmada a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro da Casa Civil. Os manifestantes favoráveis ao governo deixaram a área de isolamento na Praça e foram para a frente do Planalto. Os manifestantes contrários ao governo também se movimentaram na direção do Palácio.

Os grupos jogam objetos uns nos outros e fazem provocações. A PM tenta negociar para que cada grupo volte para seu lugar. A polícia deslocou para o local um efetivo de 600 agentes e já pediu um reforço de aproximadamente mil homens.

adblock ativo