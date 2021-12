Protesto contra Yoani Sánchez movimenta internautas no País

Os protestos contra a visita da blogueira cubana Yoani Sánchez à Bahia, ocorridos nesta segunda-feira, 18, na cidade de Feira de Santana (a 109 km de Salvador), movimentam as redes sociais nesta terça-feira, 19. No Twitter, por exemplo, o nome da jornalista figura entre os dez assuntos mais comentados do Brasil.

Em sua maioria, as mensagens compartilhadas na rede são contrárias aos movimentos de repulsa à profissional, promovidos pela Associação Cultural José Martí e da União Juventude Socialista (UJS). Os grupos revoltosos consideram a blogueira um instrumento fabricado e financiado pelos Estados Unidos para desestabilizar o regime político cubano, por eles considerados um dos mais belos do mundo.

"Yoani Sánchez deve está sofrendo mais repressão aqui do que em Cuba", opina um dos internautas. O jornalista e apresentador Marcelo Tas também se posicionou sobre a visita da blogueira em sua página oficial no Twitter. "Que sua presença, mais que contras ou a favor, signifique convivência de quem pensa diferente #CubaLibre", desejou.

Quantos aos protestos da última segunda, Yoani Sánchez agradeceu a defesa do senador Eduardo Suplicy, comparando-o a Dom Quixote, personagem literário tido como um herói ingênuo. "Agradeço a solidariedade do senador Eduardo Suplicy na noite passada. Verdadeiro # Quixote destes tempos", disse ela, por meio de sua página no microblog.

Durante as manifestações, que impediram a exibição do "Cuba Honduras", documentário do cineasta baiano Dado Galvão, no museu Parque do Saber Dival da Silva, Suplicy enfrentou os manifestantes e chegou a subir em uma mesa aos gritos, afirmando que Yoani Sánchez não era contra Cuba.

