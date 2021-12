Protesto contra Dilma espera reunir 15 mil pessoas na Barra

No próximo domingo, 13, os movimentos contrários ao governo federal vão realizar mais uma manifestação pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff e em defesa da Polícia Federal e do juiz Sérgio Moro, responsáveis pela Operação Lava Jato. Em Salvador, o protesto será iniciado às 10h, no Farol da Barra.

Os organizadores estimam a participação de pelo menos 15 mil pessoas. Segundo o médico César Leite, coordenador do movimento Vem Pra Rua na Bahia, um trio irá sair do farol e seguirá até a região do Cristo, também na Barra. "Teremos um trio com música e palavras de ordem contra Dilma e o PT. Do Cristo, retornamos ao farol", disse ele.

Na página do movimento Vem Pra Rua no Facebook, cerca de três milhões de pessoas já confirmaram presença em protestos em todo o país. Em dois eventos do Facabook vinculados ao Vem pra Rua em Salvador, 1.123 pessoas tinham confirmado presença até às 19h de ontem, enquanto outras 437 demostraram interesse em participar do protesto.

"Esperamos um público maior do que nas outras manifestações pelo momento (em referência à condução coercitiva do ex-presidente Lula). Vamos também fazer um ato em defesa da PF e do juiz Sérgio Moro, pois eles precisam de apoio neste momento em que são atacados", afirmou César.

Representantes de partidos de oposição ao governo federal também devem participar da mobilização. Os deputados federais baianos João Gualberto, Antonio Imbassahy e Jutahy Magalhães Junior, do PSDB, devem marcar presença na manifestação.

Em seus perfis nas redes sociais, Imbassahy e Jutahy estão convocando seus seguidores a participarem do ato de domingo. O deputado federal José Carlos Aleluia (DEM) também está fazendo convocação por meio das redes sociais.

César Leite disse que a participação dos parlamentares é fundamental para a continuidade do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. "Esperamos a participação dos deputados que são contra e dos indecisos. Vamos ver se os indecisos mudam de ideia. O impeachment é um movimento político", disse.

Oposição

O presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, afirmou que o partido não realizará nenhum ato em defesa de Lula e Dilma no próximo domingo. Segundo ele, uma ação nesse sentido será realizada no próximo dia 18. "Essa direita conservadora e golpista pode até apontar alguma coisa, diz que que estamos querendo armar tensionamento (caso houvesse ação no dia 13). Para nós, não interessa desestabilizar a democracia", disse.

