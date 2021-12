Protesto contra Cunha reúne jovens de movimentos e partidos

Jovens do PT, do PCdoB e do Levante Popular da Juventude, entidade ligada a tendências petistas, formaram quase todo o corpo da manifestação realizada na sexta-feira, 13, no centro de Salvador, contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

O grupo, composto também por organizações independentes e apartidários, como o Coletivo Esquerda Unida, pedia a cassação do mandato do parlamentar e criticava a aprovação de pautas consideradas "conservadoras" pela esquerda.

Segundo estimativa da Polícia Militar, 300 pessoas participaram do ato. Já a organização do evento, a cargo do Levante Popular da Juventude, estimou o público em 700 manifestantes.

Em Brasília, e em 10 capitais do país, também houve atos contra Cunha. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, quatro mil pessoas participaram do ato. Há integrantes de grupos e movimentos sociais simpáticos ao governo, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e também Integrantes de movimentos estudantis. A manifestação foi o ponto alto do 41º congresso da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), que começou na quinta e vai até domingo.

Membro da coordenação nacional do Levante Popular da Juventude, Patrícia Chaves afirmou em Salvador que o objetivo das manifestações é "derrubar" o deputado, que, para ela, atua deliberadamente "contra o direito das mulheres e dos jovens".

Como exemplo, a manifestante cita a aprovação do Projeto de Lei 5069/13, que modifica a lei de atendimento às vítimas de violência sexual, tornando crime a propaganda, o fornecimento e a indução ao aborto e a métodos abortivos. A legislação estabelece, ainda, que a mulher vítima de estupro só seja atendida após exame de corpo de delito.

"Nosso lema é só sair das ruas quando o Cunha cair, porque hoje ele é o principal impedimento para que a vida das mulheres continue", afirmou ela, dizendo que também não apoia os cortes trabalhistas promovidos pelo governo Dilma.

Saia justa

Recém-eleita secretária da Juventude do Partido dos Trabalhadores na Bahia (JPT-BA), a economista Elen Coutinho, que marcou presença na manifestação, tem posição semelhante. Critica a atuação de Cunha, mas reconhece que a liderança do partido na Câmara evita entrar em confronto com o deputado peemedebista. "Mas não é uma blindagem, porque isso é forte. Quem blindava eles era o PSDB", diz.

Para ela, no entanto, a estratégia desses parlamentares "é equivocada". A petista frisa que, apesar dessa posição das lideranças, "deputados desobedientes" vêm adotado outra postura.

Outro protesto contra Cunha acontece domingo, a partir das 13h, no largo do Campo Grande.

