Proteção a Flávio Bolsonaro vira moeda de troca em eleição no Senado

A proteção ao senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), investigado no esquema das rachadinhas e na suposta interferência da Abin em sua defesa, tem sido usada como moeda de troca na negociação de apoios para a eleição do Senado Federal.

De acordo com a colunista do G1, Andréia Sadi, o Planalto teme perder o controle de casos no Conselho de Ética, após o veto à reeleição do presidente do Senado David Alcolumbre (DEM-AP), visto como um aliado pelo governo.

Segundo a coluna, o governo monitora a situação para que o sucessor de Alcolumbre mantenha a mesma linha de atuação e iniciou um processo de "fritura" do nome do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) em prol de uma candidatura do MDB.

