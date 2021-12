Propostas de cortes serão apresentadas para Cunha e Renan

As propostas de cortes e de melhorias de receita feitas pelo governo Dilma Rousseff para tentar conter o déficit de R$ 30,5 bilhões do Orçamento para 2016 serão apresentadas aos presidentes da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), e do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), antes de serem divulgadas oficialmente ao público e à imprensa.

O vice-presidente da República, Michel Temer, presidente nacional do PMDB, também será consultado sobre as propostas do governo quando retornar de sua viagem à Europa, onde cumpre agenda de reuniões para discutir acordos de cooperação econômica e comercial em vários setores. Temer e uma delegação composta por vários ministros estão na Rússia.

"O governo assume a responsabilidade de formular uma proposta de melhoria de arrecadação, mas essa construção será feita junto com o Congresso", afirmou um ministro da presidente Dilma Rousseff.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

