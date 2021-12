Proposta chega à Câmara segunda

Na próxima segunda-feira, quando chega à Câmara de Salvador a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2014, os 43 vereadores saberão se foram ou não contemplados com a previsão de R$ 1 milhão em emendas para cada um direcionar com benefícios às suas bases eleitorais na capital.

O secretário de gestão, Alexandre Pauperio, não confirma, mas diz que a possibilidade de previsão de emendas dependerá dos últimos ajustes da peça orçamentária que estarão sendo feitos esse final de semana.

"Apesar de termos um orçamento austero para o próximo ano, há possibilidade de contemplar iniciativas do Poder Legislativo. Sempre há uma reserva de contingência e, se formos usar, vamos usar de forma tranquila e transparente. Trata-se de um mecanismo parlamentar, legal. Vereadores são representantes da população", disse o secretário que, contudo, admitiu que parte da decisão, como o valor das emendas, foge da alçada de sua pasta. "Essa é mais uma costura política do que técnica", disse.



Incremento



A Lei Orçamentária chega ao Legislativo com uma receita prevista de R$ 6,4 bilhões para o próximo ano, o que representa um incremento de 52% em relação ao previsto para este ano.



Desse montante, R$ 1 bilhão deve chegar através de operações de crédito com organismos nacionais (CEF, BNDES, Desenbahia) e de organismos internacionais.

Os R$ 5,4 bilhões de outras receitas contabilizam arrecadação de tributos, transferências da União e repasses de convênios. Apesar dos números aparentemente otimistas, Alexandre Pauperio qualificou a peça orçamentária 2014 como "realista" e "austera".

