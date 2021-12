Promotora afirma que propostas repetem "vícios"

Pela terceira vez em um ano, o Poder Executivo municipal tenta emplacar em Salvador projetos de lei que modificam de forma brusca legislações estruturais. As propostas mexem com ordenamento do solo, estrutura fundiária, orla marítima, uso de transcons e áreas polêmicas como a do Aeroclube. Tudo sem audiências e, como entende o Ministério Público, ferindo princípios constitucionais.

Com as duas leis anteriores - o chamado PDDU da Copa e a nova Lei de Ordenamento e Uso do Solo (Louos) - foi a mesma coisa e o resultado foram ações na Justiça, até hoje em tramitação. Agora, mesmo com a Louos sub judice, a prefeitura envia outro projeto de lei para ordenamento do uso do solo, que repete os mesmos vícios, afirma a promotora Cristina Seixas.

São nove projetos criados e enviados ao Legislativo pelo prefeito João Henrique. Entre eles o que trata do zoneamento costeiro (orla), no qual Seixas vê ilegalidades no tocante à competência licenciatória. Ou o que sistematiza a regularização fundiária e de edificações no município. Este trata do uso das transcons em detrimento da outorga onerosa e determina os valores por metro quadrado dos espaços construídos.

Outro projeto é o da exploração da área do Aeroclube, há tempos abandonado, após querelas jurídicas. A começar que o prazo para a exploração do local pela concessionária Parques Urbanos é prorrogado por 30 anos. O projeto de lei parte do pressuposto que a concessionária é credora do município - segundo estudo realizado pela Fundação Mário Leal Ferreira. E que esse seria o período (30 anos) para encontrar equilíbrio financeiro. Mesmo assim, a concessionária admite um abatimento de 36% do valor dessa dívida que a cidade supostamente tem.

adblock ativo