Promotor defende impeachment de ministros do STF e prisão de Gilmar Mendes

O promotor Rogério Greco, do Ministério Público de Minas Gerais, defendeu nesta sexta-feira, 23, o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e "voz de prisão em flagrante" para Gilmar Mendes. As declarações foram feitas durante participação dele no 4° Simpósio Nacional de Combate à Corrupção, que ocorre em Salvador.

Em sua fala no painel, ele disse que alguns ministros têm cometido infrações à lei ao julgar, por exemplo, processos nos quais deveriam se declarar suspeitos. Ele defendeu que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, coloque pedidos de afastamento dos magistrados para votação.

"Se isso acontecer, vamos ficar livres de, no mínimo, dois ministros", disse, citando depois Gilmar Mendes e o presidente da Corte, Dias Toffoli. "Nós tiramos dois presidentes da República e não conseguimos tirar um presidente que é evidentemente suspeito?", questionou.

Greco também relembrou das críticas de Gilmar à força-tarefa da Operação Lava Jato. Defensor das ações do grupo, ele repudiou o fato de o ministro ter chamado o procurador Deltan Dallagnol de "quadrilheiro". "Aquilo que ele fez com o Deltan ele tinha que ter recebido voz de prisão em flagrante naquela hira ali. Isso não se faz, ele não tem esse direito. Por mais que ele seja ministro, ele tem que respeitar as pessoas. É por isso que nossa Corte está tão desmoralizada", defendeu.

Aposentado do MP-MG, ele, no entanto, não mostrou receio de sofrer sanções do Conselhi Nacional do Ministério Público (CNMP) pelo o que disse. Recentemente, o procurador do MP baiano, Rômulo Moreira, foi afastado das funções por atacar o presidente Jair Bolsonaro em um artigo.

