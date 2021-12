Projeto que proíbe venda de animais em pet shops é aprovado

O Projeto de Lei que proíbe a venda de animais em Pet Shops de Salvador foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de Vereadores, nesta quarta-feira, 24. A proposta, do vereador Marcell Moraes (PV), ainda precisa ser sancionada pelo prefeito ACM Neto, o que, segundo o vereador, deverá acontecer entre quinze a noventa dias.

Caso o projeto vire lei, os Pet Shops têm até 120 dias para se adequarem às novas regras e ficam proibidos de comercializar animais de estimação. A compra somente será permitida em canis credenciados.

"É o primeiro projeto de lei da área animal que foi aprovado na câmara. A gente sabe que muitos animais são maltratados nos pet shops e ficam no frio e com fome. Além disso, fizemos uma pesquisa e constatamos que 30% dos cem mil animais que estão abandonados em Salvador foram comprados nesses estabelecimentos", ressaltou o vereador.

"Os animais abandonados causam doenças aos seres humanos e, a partir do momento em que inibimos a venda de bichos nesses estabelecimentos, vamos estar prevenindo essas doenças", afirmou o edil, que também tem o objetivo de estimular a adoção de animais por meio do projeto de lei.

Conforme Marcell, a expectativa é de que em 2014 nenhum pet shop comercialize animal na capital baiana. "Sei que muitos donos de pet shops vão ficar com raiva de mim, mas eles terão de se preocupar em vender ração e não animais. As pessoas que acham que animal é mercadoria estão me detestando, mas eu não estou preocupado com isso", disse Moraes.

O vereador também disse estar tranquilo para esperar a decisão do prefeito ACM Neto, que, conforme ele, é sensível à causa. "Eu tenho certeza que o projeto vai ser sancionado o quanto antes. Sou da base do prefeito e estarei marcando reunião com ele ainda essa semana para falarmos sobre o assunto", disse.

