Projeto que parcela ITIV trava pauta na Câmara

Com chegada à Câmara Municipal, na última sexta-feira, do projeto que cria o programa habitacional Barro Branco - destinado à construção de 400 casas para atender prioritariamente os moradores que ficaram desabrigados pelas chuvas -, a presidência do Legislativo vai tentar um acordo para colocar em votação o ITIV e destravar a pauta.

Uma reunião do Colégio de Líderes deve ser convocada, na próxima terça-feira, 20, para tentar sensibilizar as bancadas do governo e da oposição e levar a plenário o projeto do Executivo que parcela, no caso de novos empreendimentos, o imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis.

A oposição quer que o parcelamento do imposto também seja estendido aos imóveis antigos. Vice-líder do governo e do DEM na Câmara, Leo Prates explica que, sem a votação do ITIV, ficam impedidos de ser votados outros projeto de impacto social, caso do programa habitacional Barro Branco e o que isenta os terreiros de candomblé do pagamento do IPTU.

"Tanto o projeto do ITIV, que garantirá maior receita ao município, como o habitacional são importantes para dar continuidade aos programas de requalificação da cidade", assinalou Prates.

