Projeto que obriga posicionamento de barreiras em locais com acidentes de trânsito é aprovado

Foi aprovado nesta terça-feira, 23, pelo plenário da Câmara Municipal de Salvador, um projeto de lei que obriga o posicionamento de barreiras em locais onde ocorrem acidentes de trânsito com vítimas. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), o projeto 271/14, que é de autoria do vereador Claudio Tinoco (Democratas), segue agora para a sanção do prefeito ACM Neto.

Segundo o projeto de lei, devem ser instalados por agentes públicos biombos, cortinas, barreiras ou similares em locais onde ocorrem acidentes automobilísticos e atropelamentos com vítimas em vias urbanas. Isso serve para impedir que o local seja visto, assim como as vítimas do acidente.

"Com a implantação do biombo, a área do acidente ficaria isolada, dificultando a visualização do acidente ocorrido, dando uma maior privacidade à vítima e seus familiares, preservando o local para perícia, e, ao mesmo tempo, evitando que as pessoas interrompam o curso normal de suas rotinas para ficar observando o ocorrido, contribuindo para a lentidão no trânsito", afirmou o vereador Claudio Tinoco.

Caso seja sancionado, a área restrita só poderá ser transpassada por paramédicos, familiares, policiais e agentes de trânsito.

