Projeto foca eleições municipais de 2020

Daqui a pouco mais de um ano, em outubro de 2020, mais de 10 milhões de baianos irão às urnas, em 417 municípios, para escolher seus governantes. Uma decisão por um projeto de futuro. Futuro de quatro anos, aparentemente. Mas com reflexos mais duradouros do que o de um quadriênio.

Pensando na importância de auxiliar o eleitor a escolher o melhor caminho, o Grupo A TARDE está lançando o projeto Olhar Futuro, que engloba uma série de reportagens, entrevistas e debates veiculados nas plataformas Portal A TARDE, Rádio A TARDE FM e jornal A TARDE. A proposta é traçar, a partir do dia 23 de setembro e sempre às segundas-feiras, um panorama mais amplo das eleições em Salvador e nas principais cidades baianas.

Os principais desafios da gestão pública municipal, os nomes que disputarão o Executivo municipal, suas trajetórias políticas e propostas, as estratégias de cada um para vencer a corrida eleitoral, os bastidores de campanha daqueles que tentarão ganhar a preferência do eleitor. Tudo será mostrado em uma iniciativa integrada entre os veículos do Grupo A TARDE, sob curadoria do jornalista Levi Vasconcelos, colunista político de A TARDE.

A Bahia já respira eleição, e é bom aguçar o olhar para as várias vertentes

“A Bahia, como sempre, já respira eleição, mesmo a pouco mais de um ano para o pleito”, afirma Levi. Para ele, a discussão ganha ainda mais importância num cenário em que o estado vem se redesenhando do ponto de vista econômico, a partir de aspectos como a Fiol (Ferrovia da Integração Oeste-Leste), o desenvolvimento do agronegócio e a instalação de parques de energia eólica e solar em áreas onde não se registrava atividade de relevância. “Com tudo isso, o tititi político continua, e é bom que a gente aguce o olhar para as duas vertentes, da nova realidade econômica e da velha velhacaria com novos atores”, analisa.

Etapas

O Olhar Futuro terá três etapas. Na primeira delas, nossa equipe de jornalismo vai tratar de temas que costumam ser o “calcanhar de Aquiles” dos prefeitos. População e especialistas vão debater os principais gargalos das áreas e também propor soluções para os problemas, para ajudar o eleitor a escolher o candidato com as melhores propostas para resolvê-los.

Na segunda parte, uma série de reportagens vai traçar o cenário político e os perfis dos principais nomes cotados para a disputa nos municípios. Uma oportunidade para o cidadão conhecer a trajetória de cada um deles e também de acompanhar as principais discussões que ocorrem nos bastidores de uma campanha, mas que nem sempre chegam ao público.

Já a terceira etapa do projeto, que ocorrerá com as candidaturas definidas, trará entrevistas, debates e a agenda dos postulantes, em uma oportunidade ainda maior para mostrar as ideias de quem pretende governar a sua cidade.

“O Olhar Futuro faz parte de uma série de iniciativas e projetos que buscam aumentar a relevância e o protagonismo do Grupo A TARDE, sobretudo cumprindo o nosso dever de impactar, informar e levar ao nosso leitor um acervo de dados e informações para uma melhor avaliação e tomada de decisão com o destino de sua cidade”, aponta João de Mello Leitão, presidente de A TARDE.

Com larga tradição na cobertura eleitoral, o grupo reafirma, com o Olhar Futuro, seu compromisso de contribuir para o debate de grandes temas de interesse público e auxiliar o cidadão em um assunto com reflexos diretos em sua vida. Um papel histórico também desempenhado por órgãos de imprensa, pilares da democracia e de seu fortalecimento.

