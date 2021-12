Projeto do ICMS é aprovado após acordo na AL-BA

Após acordo firmado entre as bancadas de governo e oposição, a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou nesta quarta-feira, 16, o projeto que adequa a legislação estadual às regras de divisão do ICMS arrecadado em operações de comércio eletrônico.

Em abril deste ano, o Senado já havia aprovado a chamada PEC do Comércio Eletrônico, estabelecendo o compartilhamento do valor arrecadado do Imposto de Circulação de Mercadorias entre os estados de origem e destino.

A divisão valerá a partir do próximo ano. Atualmente, quando um consumidor pessoa física compra algo em uma loja virtual, por exemplo, todo o ICMS arrecadado na operação fica com o Estado de origem, ou seja, onde se localiza a loja.

Pelas novas regras, em 2016 o Estado de destino ficará com 20% do valor e o de origem, com 80%. Estes percentuais serão gradualmente invertidos, de forma que, após cinco anos, 100% do imposto ficará com o Estado do consumidor.



Negociação

O acordo entre as bancadas para a votação do texto só foi possível, porém, após o governo retirar um item do projeto, que nada tinha a ver com o comércio eletrônico. Um dos artigos modificava a legislação relativa ao ICMS, baixando a alíquota da gasolina de 28% para 26%, no entanto destinando 2% para o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.

A mudança sugerida gerou críticas da oposição, por ter como consequência a queda no valor do ICMS repassado aos municípios, que ficam com 25% do valor arrecadado pelo Estado. "Se o inciso da gasolina for retirado, nós votamos o projeto por acordo", anunciou logo no começo da sessão o deputado Sandro Régis (DEM), líder da oposição.

Na terça-feira, a liderança do governo já havia desistido de votar o projeto do ICMS, que estava na pauta, por enfrentar resistências dentro da própria base. Ao notar, um dia depois, que persistia a dificuldade do governo em conseguir a maioria, os opositores insistiram no discurso de que os prefeitos seriam prejudicados com a aprovação da matéria.

"Fica o meu apelo para a base governista. Ouçam os seus prefeitos", disse o deputado Pedro Tavares (PMDB). Já as lideranças do governo, principalmente os petistas, disseram que os municípios seriam beneficiados de qualquer forma, já que uma parcela do imposto financiaria o fundo.

Até o ex-governador ACM foi mencionado. "Os recursos são essenciais para o fundo, que era uma das bandeiras de Antônio Carlos Magalhães", disse o líder do governo, deputado Zé Neto (PT).

Após horas de debate e negociações, para ver o texto aprovado o governo decidiu suprimir o artigo e deverá encaminhar o conteúdo novamente para a Assembleia, mas em um novo projeto.

Força-tarefa

Antes de entrar em acordo com a oposição, o governo enviou uma força-tarefa à Assembleia para conseguir votos de deputados da base. Circularam pela Casa técnicos da Casa Civil e até o próprio chefe de gabinete da pasta, Carlos Melo.

Consórcios de saúde

A Assembleia Legislativa da Bahia também aprovou os projetos dos consórcios interfederativos de saúde, que serão formados entre Estado e municípios em um esquema de cofinanciamento.

Segundo o governo, o Estado entrará com 40% dos recursos para custeio e as prefeituras consorciadas, com 60%. Uma emenda apresentada pelo deputado Robinho (PP), rejeitada, propunha que os municípios arcassem com, no máximo, 50% no rateio. O projeto determina que cada um dos Executivos municipais participantes dos consórcios incluam, nas suas propostas orçamentárias, dotações suficientes para cobrir as suas responsabilidades.

