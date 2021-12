Projeto de reforma da Previdência municipal chega à Câmara de Salvador

O prefeito de Salvador, ACM Neto, encaminhou na tarde desta quarta-feira, 4, para a Câmara de Vereadores (CMS) o projeto referente à reforma da Previdência municipal. As medidas visam reduzir cerca de 40% o deficit previdenciário da cidade. Historicamente, o montante deficitário soma um total R$ 7,2 bilhões.

A adequação também é uma exigência do governo federal, já que os municípios precisam se ajustar à nova legislação para garantir o Certificado de Regularidade Previdenciária. Sem isso, os entes federados ficam inabilitados para receber repasses de recursos financeiros da União. O prazo para a adequação termina em julho.

Na próxima segunda, 9, o presidente da CMS, Geraldo Júnior (SD), deve promover um encontro com os líderes das bancadas de oposição e governo para tratar da tramitação do texto na Casa. Já no dia 11 (quarta-feira) o secretário municipal de Gestão, Thiago Dantas, irá à Casa para esclarecer dúvidas dos vereadores, após a sessão ordinária.

“Com um projeto muito mais brando, e que queremos aprovar com discussão, sem passar trator, a Previdência do município vai se adequar agora às novas legislações federal e estadual. Se não agirmos com responsabilidade agora, Salvador poderá ter, num futuro próximo, um gasto de mais de R$1 bilhão por ano apenas com benefícios previdenciários. Embora isso não vá ocorrer na minha gestão, tenho que ter responsabilidade com o futuro da cidade. Todos sabem que enfrento os problemas de frente e não sou de jogar para a plateia, mesmo em ano de eleição. Tenho certeza que os nossos vereadores terão a mesma responsabilidade com Salvador”, disse o prefeito ACM Neto.

Em comparação à proposta federal, aprovada pelo Congresso Nacional, a prefeitura propõe idades mínimas um ano menores do que as definidas pela União. O texto enviado à Casa prevê 64 anos para homens e 61 para mulheres para os novos funcionários públicos municipais. Para os servidores professores do ensino médio e fundamental, as idades mínimas propostas são de 59 anos para homens e 56 anos para mulheres.

Além disso, como determina a legislação federal para efeito de aposentadoria, é preciso ter 25 anos de contribuição, dez anos de serviço público e cinco anos de exercício no cargo para no qual o benefício é solicitado. Para quem já é servidor e já cumpriu os requisitos para aposentadoria, não haverá qualquer mudança, visto que o direito adquirido é inabalável. Por essas regras, por exemplo, o funcionário público municipal pode se aposentar com 59 anos, se for homem, e 54, no caso das mulheres. Já uma professora pode conseguir o benefício com até 49 anos.

Outro avanço da proposta municipal em relação à nova legislação federal envolve a concessão da pensão por morte. Na regra federal, o valor da pensão é de 50% do vencimento, acrescido de uma cota de 10% por dependente. Nesse caso, para se alcançar 100% do benefício, é preciso haver cinco dependentes. No projeto da prefeitura, o benefício também é de 50%, só que acrescidos de 15% pode dependente. Dessa forma, se alcança os mesmos 100% com quatro dependentes.

A proposta encaminhada à Câmara faz parte do Programa de Renovação da Previdência do município, aquele que trata da renovação da legislação. Além dos pontos citados acima, um dos destaques do projeto é a criação de uma inédita Poupança Pública para o Fundo de Previdência. Essa alíquota é de 0,8% sobre a folha dos servidores ativos, podendo chegar a R$ 830 milhões nesses 25 anos.

“Quando assumimos a prefeitura, em 2013, adotamos uma série de medidas de ajuste fiscal, colocando ordem nas contas públicas, e focamos também na questão previdenciária. Se não fossem essas iniciativas, a dívida hoje da Previdência municipal seria de R$ 10 bilhões. Com as providências que tomamos, a exemplo da elevação da contribuição da prefeitura junto à Previdência dos servidores, e mais essa nova legislação encaminhada a Câmara, vamos reduzir esse deficit e gerar uma poupança, que é uma iniciativa história, de R$ 830 milhões”, afirmou.

adblock ativo