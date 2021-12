Projeto da Louos é apresentado aos vereadores

O projeto da Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (Louos) foi apresentado nesta segunda-feira, 4, pelo secretário municipal de Urbanismo, Sergio Guanabara, aos vereadores no Salão Nobre da Câmara.

Entregue ao Legislativo no último dia 21, o projeto vem causando polêmica entre vereadores de oposição e governo, principalmente no que diz respeito à definição do gabarito de altura máxima das edificações na orla. A oposição diz que a proposta permite que haja sombreamento na praia, enquanto o Executivo nega e afirma que o projeto preserva a ventilação e a paisagem urbana da orla. A previsão de que o projeto seja apreciado pelos vereadores em plenário na primeira quinzena de agosto.

A vereadora Aladilce Souza (PC do B), líder da oposição, pediu que o projeto seja devolvido ao Executivo, pois, segundo ela, ele chegou à Câmara antes de a lei do PDDU ser sancionada, no último dia 30. "A Louos faz referência ao PDDU, que ainda nem existia quando ela chegou à Câmara. Adequações precisam ser feitas", disse ela.

O vereador Joceval Rodrigues (PPS), líder do governo, disse que as alterações e adequações já foram realizadas, inclusive com o acréscimo de emendas que não puderam ser inseridas no PDDU por serem de competência da Louos. "Zero possibilidade de devolver ao Executivo".

Audiências

Serão realizadas seis audiências públicas para debater o projeto, todas das 8h30 às 13h, no Centro de Cultura da Câmara. A primeira, acontece na próxima quinta, 7.

adblock ativo