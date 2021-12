Projeto da Louos chega à Câmara Municipal nesta terça-feira

Uma semana após votar e aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) em sessão conturbada, a Câmara Municipal de Salvador vai receber do Executivo nesta terça-feira, 21, às 11h30, o projeto de lei sobre nova Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (Louos).

O secretário municipal de Urbanismo, Sérgio Guanabara, entregará pessoalmente o texto no gabinete do presidente da Casa, vereador Paulo Câmara, dando início à tramitação do projeto no Legislativo.

Deverão ser realizadas entre quatro e cinco audiências públicas pela Câmara para debater o projeto, que vai passar pelas comissões de Constituição e Justiça (CCJ); Finanças, Orçamento e Fiscalização; e Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

Paulo Câmara informou que irá se reunir com as comissões para debater o cronograma de tramitação do projeto, que deverá ser lido em plenário na próxima segunda-feira. "Já vamos publicar no site da Câmara nesta terça-feira, quando chegar", disse. Ele afirmou ainda que mais de 20 propostas de emenda não foram acatadas no PDDU por serem de competência da Louos e que, agora, poderão ser debatidas.

Na votação do PDDU, houve agressões físicas e verbais e discussões inflamadas entre vereadores e pessoas que acompanhavam a sessão.

Gabarito

Enquanto o PDDU versa, entre outros aspectos, sobre o que pode ser construído, a Louos indica como se pode construir na cidade. Também orienta e disciplina a implantação de atividades e empreendimentos no município e estabelece como cada propriedade pública ou privada pode ser edificada ou utilizada.

O secretário Sérgio Guanabara disse que o Executivo realizou cinco audiências públicas para debater a Louos, que foi validada pelo Conselho da Cidade.

Um dos pontos polêmicos do projeto trata do gabarito para construção na orla de Salvador. Vereadores da oposição dizem que o projeto prevê o sombreamento na praia, mas Guanabara afirma que isso não está previsto na proposta. "O que desmonta essa tese é que o projeto determina que é preciso haver um estudo de sombreamento para liberar determinada construção. Se o estudo indicar que vai haver sombra, não pode ser construído naquela altura", pontua.

adblock ativo